Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na yoğun ilgi

Beymen Club
'ın Instagram
üzerinden gerçekleştirilen "Yaz Hiç Bitmesin" temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi görüyor.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da başlayan yarışmaya #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag'i ile yaklaşık 2 bin fotoğraf gönderildi.
18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmaya için gönderilen fotoğraflar, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz
, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali
'den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.
Son katılım tarihi 18 Ağustos olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club'lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.
Yarışmanın birincisi Beymen Club'dan 3 bin TL'lik, ikincisi 2 bin TL'lik, üçüncüsü ise bin TL'lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.