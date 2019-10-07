Son Dakika Haberleri: Beymen Club Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
Son Dakika Ekonomi Beymen Club Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Beymen Club Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

1 saat önce

Beymen Club'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Beymen Club Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu, System.String[]

Beymen Club'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın jürisi Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Üst Düzey Pazarlama Yönetisici (CMO) Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'den oluştu.

Toplamda 3 bin 500 fotoğrafın başvurduğu yarışmanın birincisi Feyza Çanakçı, ikincisi Mehmet Aslan, üçüncüsü ise Elif Yılmaz oldu. Birinci 3 bin TL'lik, ikinci 2 bin TL'lik, üçüncü ise bin TL'lik Beymen Club hediye çekiyle ödüllendirildi.

#BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması'nda finale kalan fotoğraflardan oluşan dijital sergi, 8-31 Ekim'de seçili Beymen Club mağazalarının dijital ekranlarında ve şirketin sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Beymen Club, Instagram, Beymen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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