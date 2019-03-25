Son Dakika Haberleri: Beymen Club'ın Yeni Mağazası Akmerkez'de Açıldı

Beymen Club'ın Yeni Mağazası Akmerkez'de Açıldı

1 saat önce

Beymen Club'ın yeni mağazası Akmerkez'de açıldı.

Beymen Club'ın Yeni Mağazası Akmerkez'de Açıldı, System.String[]
Beymen Club'ın yeni mağazası Akmerkez'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her sezon koleksiyonlarıyla casual giyimin güncel kodlarını yazan Beymen Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor.

Geçen hafta İzmir'de Beymen Club Agora mağazasını yenilenen yüzü ile hizmete sunan Beymen Club, Türkiye genelindeki 49. mağazasını Akmerkez'de açtı.

202 metrekarelik alan üzerine kurulu Beymen Club Akmerkez, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Akmerkez, Beymen Club, Ekonomi
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