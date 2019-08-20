Beymen Club, İstanbul Havalimanı mağazası açıldı
10 dakika önce
Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazasıyla yolculara hizmet veriyor.
Beymen Club
, İstanbul
Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazasıyla yolculara hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34
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