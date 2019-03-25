Beymen Club Mağaza Sayısını Artıyor
28 dakika önce
Beymen Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor.
Beymen Club
, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor.
Her sezon koleksiyonlarıyla casual giyimin güncel kodlarını yazan Beymen Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İzmir
'de Beymen Club Agora mağazasını yenilenen yüzü ile hizmete sunan marka, Türkiye
genelindeki 49.mağazasını Akmerkez
'de açtı.
Yağılan şirket duyurusuna göre 202 metrekarelik alan üzerine kurulu mağaza, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:04 Kaynak: İHA
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