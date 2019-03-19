Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor
1 saat önce
Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart itibarıyla başlayacak.
Beymen Club
Stil Günleri, 23 Mart
itibarıyla başlayacak.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, marka, hislerin, hissetmenin ve hissedilmenin önemli olduğu 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, Beymen Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.
23 Mart- 27 Nisan
'da Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek Beymen Club Stil Günleri'ne katılanlar, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.
Beymen Club Stil Günleri, İstanbul
, Ankara
, Antalya
, İzmir
, Mersin
, Bursa
, Adana
, Denizli
, Bodrum
ve Kocaeli
'deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:32 Kaynak: AA
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