Son Dakika Haberleri: Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor

Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor

54 dakika önce

BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club Stil Günleri, bu sene 23 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club Stil Günleri, bu sene 23 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.       

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Club Stil Günleri 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile yapılacak olan etkinliğe gelenler, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olacak, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini öğrenebilecek.

Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında  İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli'deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

27 Nisan, 23 Mart, Beymen, Beymen Club, Kültür Sanat
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