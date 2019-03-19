Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor
54 dakika önce
BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club Stil Günleri, bu sene 23 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club
Stil Günleri, bu sene 23 Mart
- 27 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Club Stil Günleri 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile yapılacak olan etkinliğe gelenler, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olacak, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini öğrenebilecek.
Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında İstanbul
, Ankara
, Antalya
, İzmir
, Mersin
, Bursa
, Adana
, Denizli
, Bodrum
ve Kocaeli
'deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
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