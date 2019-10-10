Son Dakika Haberleri: Beymen club stil günleri başlıyor
Son Dakika Güncel Beymen club stil günleri başlıyor

Beymen club stil günleri başlıyor

2 saat önce

MODASEVERLERİN, stil uzmanlarıyla buluştuğu Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim – 16 Kasım arasında 11 farklı mağazada gerçekleşecek.

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MODASEVERLERİN, stil uzmanlarıyla buluştuğu Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim – 16 Kasım arasında 11 farklı mağazada gerçekleşecek.

Beymen Club, modaseverleri 2019-2020 Sonbahar/ Kış sezonu için Beymen Club Stil Günleri'nde davet ediyor. Beymen Club Tasarım Ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe katılanların, yeni koleksiyonu keşfetmesi ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca modaseverler, uzmanlardan kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyeleri de alabilecek.

Stil günleri, 11 Ekim -  16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli'ndeki seçili 11 Beymen Club mağazasında gerçekleştirilecek.


Beymen Club, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
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