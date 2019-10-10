Son Dakika Haberleri: Beymen Club stil günleri başlıyor
Son Dakika Güncel Beymen Club stil günleri başlıyor

Beymen Club stil günleri başlıyor

1 saat önce

Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli'ndeki seçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.

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Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli'ndeki seçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.


Beymen Club açıklamasına göre, doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan, "casual" tarzıyla güncel kodları yeniden yorumlayan Beymen Club, 2019-2020 Sonbahar/ Kış sezonunda BEYMEN Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.


Beymen Club Tasarım Ekibi ve Stil Uzmanları'nın katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe katılanlar, Beymen Club 2019-2020 Sonbahar/ Kış Koleksiyonu'nu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini öğrenme fırsatı yakalayacak.


Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli'ndeki seçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.

Beymen Club, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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