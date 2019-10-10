Son Dakika Haberleri: BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu
Son Dakika Güncel BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu

BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu

1 saat önce

BEYMEN Club tarafından düzenlenen BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu.

BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu, System.String[]

BEYMEN Club tarafından düzenlenen BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu.


BEYMEN Club, 2019-2020 Sonbahar/ Kış sezonunda BEYMEN Club Stil Günleri takvimi belli oldu. Yapılan bilgilendirmede; BEYMEN Club tasarım ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe katılanlar, BEYMEN Club 2019-2020 Sonbahar/ Kış Koleksiyonu'nu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini öğrenme fırsatı yakalayacak.


BEYMEN Club Stil Günleri, 11 Ekim- 16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli'ndeki seçili BEYMEN Club mağazalarında gerçekleştirilecek.


BEYMEN Club Stil Günleri takvimi şöyle;


11 Ekim 2019, Cuma (BEYMEN Club Erenköy, İstanbul)


12 Ekim 2019, Cumartesi (BEYMEN Club Akasya, İstanbul)


19 Ekim 2019, Cumartesi (BEYMEN Club Akbatı, İstanbul)


24 Ekim 2019, Perşembe (BEYMEN Club Terracity, Antalya)


1 Kasım 2019, Cuma (BEYMEN Club Mersin Marina, Mersin)


2 Kasım 2019, Cumartesi (BEYMEN Club Panora, Ankara)


6 Kasım 2019, Çarşamba (BEYMEN Club Buyaka, İstanbul)


8 Kasım 2019, Cuma (BEYMEN Club Atakule, Ankara)


15 Kasım 2019, Cuma (BEYMEN Club Adana)


16 Kasım 2019, Cumartesi (BEYMEN Club Symbol, Kocaeli)


16 Kasım 2019, Cumartesi (BEYMEN Club Capacity, İstanbul) - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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