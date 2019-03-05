Son Dakika Haberleri: Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/yaz Konsepti

Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/yaz Konsepti

1 saat önce

Beymen Club, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, "Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tasarımlarını buluşturuyor.

Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/yaz Konsepti, System.String[]
Beymen Club, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, "Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tasarımlarını buluşturuyor.

Beymen Club'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, modaya zamansız yaklaşım katmayı amaçladı.

"Olduğum Gibi", "Romantikler", "Sıkı Dostlar", "Anı Yakalayanlar", "Yan Gel Yat", "Keyfini Çıkaranlar", "Şehirden Kaçanlar" ve "24 Saat Yaşayanlar" gibi farklı kulüp konseptleriyle tüketiciyle buluşan Beymen Club 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, yaza farklı bir tarz katacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Beymen Club, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/yaz Konsepti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]