BEYMEN Club'tan doğa dostu bez çanta

BEYMEN Club ve TEMA Vakfı, 2019 Sonbahar Kış sezonunda özel bir işbirliğine imza attı. Plastik poşet kullanımını azaltmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla özel tasarım bez çantalar hazırlanarak satışa sunuldu.



BEYMEN Club ve TEMA Vakfı, 2019 Sonbahar Kış sezonunda özel bir işbirliğine imza atarak, BEYMEN Club doğa dostu bez çanta projesini hayata geçirdi. Yapılan bilgilendirmede; BEYMEN Club tasarım ekibi tarafından, ekosisteme büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla özel tasarım bez çantalar hazırlanarak satışa sunuldu.



Doğa dostu çantaların satışından elde edilecek gelir, daha yeşil bir gelecek için TEMA Vakfı'na bağışlanacak. - İSTANBUL