Beymen Club'tan Erkeklere Özel Kayak Temalı Tasarımlar
31 dakika önce
Beymen Club'tan yapılan açıklamada, erkeklere özel kayak temalı tasarımların mağazalarda yerini aldığı bildirildi.
Beymen Club
'tan yapılan açıklamada, erkeklere özel kayak temalı tasarımların mağazalarda yerini aldığı bildirildi.
Beymen Club Erkek 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonu hakkında yapılan yazılı açıklamada, yeni sezonda da şıklık ve rahatlığı buluşturan stillerin dikkat çektiğine yer verildi.
Koleksiyonun gözde parçaları arasında; kayak teması, kar kristalleri, dağcı sembolleri ve manzaralar ile zenginleşen sweatshirtler, jakarlı yün triko kazaklar, fermuarlı hırkalar ve garnili puf yeleklerin yer aldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Lacivert beyaz ve gri tonların ağırlıkta olduğu kazak ve sweatshirtler, eşofman rahatlığındaki dokuma pantalonlar, şerit detaylar ve naylon garnilerle dinamikleşen eşofman altları, beş cepli pantolonlar ve teknolojik fermuar detaylarıyla güncellenen chinolar ile tamamlanarak koleksiyonun genç görünümünü vurguluyor." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:51 Kaynak: DHA
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