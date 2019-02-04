Beymen Club'tan Sevgililere Özel Koleksiyon
1 saat önce
Beymen Club, Sevgililer Günü'ne özel kapsül koleksiyon hazırladı.
Beymen Club
, Sevgililer Günü
'ne özel kapsül koleksiyon hazırladı.
Beymen Club, müşterilerine Sevgililer Günü'ne özel hediye seçeneği sunmak için kapsül koleksiyon hazırladığını açıkladı. Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde tasarım ekibi tarafından 'love' nakışlarının öne çıktığı kapsül koleksiyon için yapılan açıklamada, "Koleksiyon kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle kalpleri ısıtıyor. Koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve battaniyelere tüm ürün gruplarına yayılıyor" denildi.
Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
" Beymen Club'ta, kayak teması, kar kristalleri ve dağcı sembolleri ile zenginleşen triko kazaklardan renkli sweatshirtlere, casual bir şıklık sunan puf montlardan uzun hırkalara, dinamik eşofman altlarından kareli gömleklere, yumuşacık atkı ve berelerden sofistike yün şapkalara her yaş grubuna ve stile uygun birbirinden özel Sevgililer Günü hediye seçenekleri yer alıyor." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:09 Kaynak: DHA
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