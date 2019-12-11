Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri - Son Dakika

Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri

6 saat önce

Beymen Club, yılbaşı için çok özel hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri, System.String[]

Beymen Club, yılbaşı için çok özel hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen Club açıklamasına göre, Beymen Club 2019 sonbahar-kış kadın koleksiyonu, kar taneleriyle süslü kazak ve berelerden Love, Peace, Happy gibi sloganlarıyla bezeli rengarenk triko ve sweatshirt'lere, battaniyelerden atkılara, canlı renklerdeki deri el portföylerinden fularlı hediye setlerine ve hayvan desenli trikolara uzanan farklı hediye seçenekleriyle müşterilerinin yeni yıl heyecanına ortak oluyor.

Markanın ikonik kaz logosu ise el portföylerinden şapkalara, kadife gömleklerden puf yeleklere koleksiyondaki pek çok üründe müşterilerin karşısına çıkıyor.

Beymen Club 2019 sonbahar-kış erkek koleksiyonu, yılbaşı hediye alışverişleri için konforlu, güncel ve rahat hediye seçenekleri sunuyor. Ekose ya da desenli gömlek çeşitleri, çam ağacı desenli jakar trikolar, deri sırt ve evrak çantaları, parlak puf montlar, renkli atkı ve fularlar, cüzdan ve ipek kravattan oluşan hediye setleri yılbaşı alışverişlerin favorisi olmaya aday.

Beymen Club'ın müşterilerine sunduğu hediye seçenekleri 179 TL'den başlıyor.

Beymen Club, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu
Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı Kayserispor'a "kadın eli" değdi ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye

Son Dakika Haberleri
17:23 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
17:23 Zonguldak mobilya deposu böyle yandı - Son Dakika
17:22 Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
17:20 Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu - Son Dakika
17:20 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
16:33 Kanser sebebiyle ölen hastane çalışanı kadının cenazesi 8 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika
16:20 İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]