Beymen club yazı bitirmeyen fotoğrafları seçti

BEYMEN Club'ın Instagram üzerinden düzenlediği fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. İlk üç kişiye hediye çeki verildi.

Beymen Club'ın Instagram üzerinden düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Instagram'da #BeymenClublaYazHiçBitmesin etiketini kullanarak paylaşılan 3 bin 500 fotoğraf arasından jüri üyeleri seçimini yaptı.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner ve sanatçı Sedef Gali'den oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu Feyza Çanakçı birinci, Mehmet Aslan ikinci ve Elif Yılmaz üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 3 bin, ikincisi 2 bin, üçüncüsü ise bin lira Beymen Club hediye çeki ile ödüllendirildi.

FİNALE KALAN LAR SERGİYE ÇIKACAK

#BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması'nda finale kalan fotoğraflardan oluşan dijital sergi, 8-31 Ekim tarihleri arasında seçili Beymen Club mağazalarının dijital ekranlarında ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.