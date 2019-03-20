Son Dakika Haberleri: Beymen Collection'dan Kadın 2019 İlkbahar/yaz Koleksiyonu

Beymen Collection'dan Kadın 2019 İlkbahar/yaz Koleksiyonu

27 dakika önce

Beymen Collection, kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile dikkati çekiyor.

Beymen Collection'dan Kadın 2019 İlkbahar/yaz Koleksiyonu, System.String[]
Beymen Collection, kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile dikkati çekiyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, tasarımlarıyla kadınlara çeşitli seçenekler sunuyor. Koleksiyon, rahat parçalardan oluşuyor.

Afrika'nın göz alıcı gün batımlarını yansıtan soft toprak renkleri, leopar ve çiçek desenleri, siyah ve turuncu tonlarla sezona dinamizm katıyor. Takım elbiseler, ipek bluzlar ile kombinlenebiliyor.

Canlı renkler, kırmızı, sarı ve saks birliktelikleri ise görkemli modellerle hayat buluyor. Koleksiyon, dökümlü ürünleriyle iddialı bir gardırop oluşturma imkanı sunuyor. Yaza özel sunulan Beymen Collection mayo modelleri de dikkati çekiyor.

Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, Beymen mağazalarında ve www.beymen.com adresinde alıcılarını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Afrika, Beymen, Güncel
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