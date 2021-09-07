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Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika

Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı

07.09.2021 10:30
Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı, System.String[]

Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kadınlar için hayatın her anına, günün her saatine uygun seçenekler sunuyor.

Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kadınlar için hayatın her anına, günün her saatine uygun seçenekler sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, hibrit tasarımlar, sofistike detaylar ve "couture" siluetler ile zenginleşen koleksiyon, son yılların vazgeçilmez trendi rahat giyime lüks yorum katıyor.

Dingin formların, feminen tasarımların öne çıktığı Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, haki ve siyahın ağırlıkta olduğu Militer grubuyla sezonu karşılıyor.

Leopar desenin enerjisini haki tonlarla dengeleyen tema, militerizmin maskülen tavrını detaylarla buluşturarak sakin ve güncel bir anlatım yakalıyor. Kokoon siluetli leopar kaşe blazer, leopar desen ipek gömleklerle kombinlenen deri pantolon ve beli vurgulayan denim ceketler konforlu seçenekler sunuyor.

Koleksiyonun Country grubunda, sakin bej tonlarındaki piton desen ve rahat giyimi günlük şıklıkla buluşturan tasarımlar öne çıkıyor. Maskülen süet kapitone mont saç örgülü kazak ve denim pantolonla sofistike tarz yaratırken; piton desenli volanlı bluz ve süet pantolonun hırka hissiyatındaki ekose blazer ile birlikteliği koleksiyonun elegan tavrını simgeliyor.

Soğuk kış aylarıyla birlikte sıcak dokular ve triko takımların öne çıktığı Comfort teması, kırık beyaz, acı kahve ve konyak tonları, monokrom anlatımlar, ikat ve argyle desenle ev stiline lüks bir dokunuş katıyor. Basic dik yaka kazakla kombinlenen askılı saten elbise ise konfor duygusuna yeni bir boyut getiriyor.

Kış mevsiminin olmazsa olmazı Wintersports temasında, kar kazaklarının yeni elbise formları, jakarlı ve püsküllü kazaklar, füzo taytlar dikkati çekiyor. Kırmızı rugan hibrit triko ceket, maskülen pilili bol pantolonla göz alıcı bir stil sunarken, jersey gri melanj klasik blazer ve cigarette pantolon birlikteliği asil bir görünüm vadediyor.

Beyazın yanı sıra sezon trendi fuşya ve turuncu tonlardaki Block Colours grubundaki rugan yelek, saten pantolon ve kaşmir kazaklar, monokrom anlatımlarıyla casual giyime damga vuruyor.

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde; triko garnili yağmurluklar, zamansız şıklığı vurgulayan kaşe kabanlar, shearling dış giyimler, overshirt ceketler, geniş model ve renk alternatiflerindeki puf mont ve yelekler yer alıyor.

Maskülen, Sonbahar, Beymen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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