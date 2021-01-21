Beymen.com'a "Lüks Giyim" kategorisinde birincilik ödülü - Son Dakika

Beymen.com'a "Lüks Giyim" kategorisinde birincilik ödülü

21.01.2021 13:15
Beymen.com'a

Beymen'in e-ticaret sitesi www.beymen.com, yılın en başarılı e-ticaret sitelerini belirleyen ECHO Awards 2021'de "Lüks Giyim" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Beymen'in e-ticaret sitesi www.beymen.com, yılın en başarılı e-ticaret sitelerini belirleyen ECHO Awards 2021'de "Lüks Giyim" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Beymen açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ECHO Awards'ta, marka çeşitliliği, ürünleri dijitale uygun kategorize etme tecrübesi ve kolay filtreleme özelliği ile "Lüks Giyim" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan www.beymen.com'a ödülü, çevrim içi olarak düzenlenen tören ile verildi.

ECHO Awards'ta e-ticaretin en iyileri; İstan­bul, Ankara, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Kay­seri, Malatya ve Erzurum'da 1.200 nihai tüketici ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile belirlendi.

Toplam 38 kategorideki en başarılı e-ticaret sitelerinin ödülleri, dün çevrim içi olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"Beymen.com, son 4 yılda yaklaşık 5 kat büyüdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Grup E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy, müşteri oylarıyla belirlenen bir araştırma sonucu birincilik ödülü kazanmaktan gurur duyduklarını belirterek, "e-ticaretin daha çok önem kazandığı bu dönemde Beymen.com ile bu ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Beymen Grup olarak, mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı alışveriş deneyimimizi, online kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omni-channel uygulamalarımıza istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arsoy, 2010 yılından bu yana tüm ülke genelindeki müşterilerle 7/24 buluşan Beymen.com'un son 4 yılda yaklaşık 5 kat büyüdüğünü aktararak, "2020 yılında toplam cirodaki payı yüzde 24'e yükseldi. Beymen.com olarak, önümüzdeki yıllarda da ortalama şirket büyümesinin üzerinde büyüme göstereceğimize, her geçen sene toplam ciro içerisinden alacağımız payın daha da artacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Marketing Türkiye, Erzurum, Ticaret, Beymen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beymen.com'a 'Lüks Giyim' kategorisinde birincilik ödülü - Son Dakika


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