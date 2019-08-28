Son Dakika Haberleri: Beymen'de yeni dönem
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Beymen'de yeni dönem

1 saat önce

BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor.

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BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor.
Beymen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:05 
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