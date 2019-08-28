Beymen'de yeni dönem
1 saat önce
BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor.
BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen
ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:05
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