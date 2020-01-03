Beymen'de yüzde 50'ye varan indirim başladı - Son Dakika

Beymen'in 2019-2020 sonbahar kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim veya paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, indirim Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra, Dolce Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, Balenciaga, Celine, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Kiton, Jimmy Choo, Sergio Rossi'nin aralarında yer aldığı 900'ü aşkın dünyaca ünlü moda markasının 2019-2020 sonbahar kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olacak.

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen, müşterilerine sonbahar kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim veya paracık avantajı sunan "Büyük BEYMEN İndirimi"nin başladığını duyurdu.