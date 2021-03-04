Beymen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koleksiyon - Son Dakika

Beymen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koleksiyon

04.03.2021 15:39
Beymen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koleksiyon, System.String[]

Beymen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir projeye imza attı.

Beymen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir projeye imza attı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Hayallerim Kadar Güçlüyüm" projesi, genç kadınlara her şeyin hayal etmekle başladığını hatırlatarak, içlerindeki güce ve hayallerine inanmaları için ilham veriyor.

Beymen, proje kapsamında TOG Genç Kadın Fonu'nu destekliyor.

Kadınların hayatına dokunmayı ve hayallerine kavuşma yolunda onlara destek olmayı amaçlayan proje, dünyada ve Türkiye'de başarıları ile kendi alanlarında fark yaratmış 33 kadının gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi.

Veronico Etro, Angela Missoni, Sandra Choi, JJ Martin, Nicky Zimmermann, Giorgia Tordini ve Gilda Ambrosio gibi dünyaca ünlü kadın tasarımcıların yanı sıra Türkiye'de başarılarıyla alanlarında fark yaratmış tasarımcı, sanatçı, sporcu, doktor, avukat, gazeteci, iş insanı gibi farklı sektörlerden 33 kadın mesajları ile Beymen Collection tasarım ekibiyle bir araya geldi. Tasarlanan Beymen 8 Mart Özel Koleksiyonu, projeye destek kapsamında Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde satışa sunulacak.

"TOG Genç Kadın Fonu'nu desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdikleri bu proje ile genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür biçimde katılmalarını amaçladıklarını aktardı.

TOG Genç Kadın Fonu'nu desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Çapçı, "TOG iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projeyle kadınlara hayallerine inanarak cesaretle hareket ettiklerinde her şeyi başarma gücünün içlerinde saklı olduğunu göstermek istedik. Dünyada ve Türkiye'de başarıları ile örnek olan ve kendi alanında fark yaratan 33 başarılı kadın, projemizde gönüllü olarak yer aldı. Öz güveni, başarıları ve cesareti ile ilham olan bu özel kadınlarla bir arada olmak, hepsinin yanımızda olduğunu bilmek, projemizi daha da anlamlı kıldı. Kıymetli destekleri için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Didem Duru da Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir projeyi hayata geçirmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TOG olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, genç kadınlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratıldığında kutlanmaya değer olduğunu düşünüyoruz. 18 yıldır tüm çalışmalarımızda bu inançla hareket ediyor, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için gençleri güçlendiriyoruz. Beymen ile birlikte hayata geçirdiğimiz projeyle de kadınların potansiyellerinin farkına varmalarını ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Alanında fark yaratan kadınların birbirinden değerli mesajlarının yer aldığı böyle özel bir projenin içerisinde yer aldığımız için heyecan duyuyoruz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Dünya Kadınlar Günü, Beymen, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beymen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel koleksiyon - Son Dakika Ekonomi


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