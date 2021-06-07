Beymen'den "ayrıcalıklı alışveriş servisi" Beymen X-Press

Beymen, hayata geçirdiği Beymen X-Press ile ayrıcalıklı alışveriş servislerine bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen'in koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesi kapsamında, iş ortağı kargo şirketlerine ek olarak hayata geçirdiği Beymen X-Press, Beymen Grup bünyesindeki tüm online sitelerden yapılan alışverişlerde teslimat süresini azaltarak, ürünleri en hızlı şekilde müşterilere ulaştırmayı hedefliyor.

İlk olarak İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Beymen X-Press'in önümüzdeki aylarda diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Beymen, Beymen Club, Divarese ve NetWork mağazalarında sunulan ayrıcalıklı mağazacılık deneyimini, çevrim içi olarak da hızlı ve kusursuz bir şekilde sunmak amacıyla hayata geçirilen Beymen X-Press'te teslimatlar pandemi önlemlerine uygun olarak sosyal mesafe ve temassız teslim kuralları ile gerçekleştiriliyor. Sipariş takip numarası ile web üzerinden teslimat sürecini canlı olarak izleme imkanı sunan Beymen X-Press, ayrıca kuryeye mesaj gönderme, teslimat günü değiştirme, farklı kişiye teslimat, kapıya bırak ya da zili çalma seçenekleri gibi hayatı kolaylaştıran pek çok yenilik sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beymen Grup CEO'su Elif Çapçı Türkiye'de dijitalleşme çalışmalarına ilk başlayan markalardan biri olduklarını ve son yıllarda bu alandaki yatırımlarını daha da artırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"E-ticaret sitelerimiz her geçen gün genişleyen ve mağazacılık seçkimizin çok ötesine geçen ürün gamlarıyla müşteri segmentimizin hayat tarzına cevap veren destinasyonlara dönüşüyor. 2020 yılında Beymen Grup olarak kendi e-ticaret sitelerimiz üzerinden 600 milyon TL'lik bir ciro yaptık. Kendi geliştirdiğimiz yazılım alt yapımız, yaklaşık 100 kişilik e-ticaret kadromuz ve e-ticaret sitelerimize hizmet vermek üzere 1.900 metrekarelik alan üzerine kurduğumuz Planet B fotoğraf stüdyolarımız bu alandaki en önemli yatırımlarımız arasında yer alıyor. Yeni servisimiz Beymen X-Press ile müşterilerimize siparişlerini canlı olarak izleme, kuryeye not bırakma gibi pek çok farklılık sunuyoruz."