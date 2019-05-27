Son Dakika Haberleri: Beymen'den bayrama özel hediye setleri

Beymen'den bayrama özel hediye setleri

1 saat önce

Beymen, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor.

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Beymen, bayram için özel olarak hazırladığı setler ile farklı hediye alternatifleri sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, bayramların vazgeçilmezi farklı içerikli kolonya ve lokumlardan oluşan Beymen kolonya ve lokum setleri, yeni ve özgün aromalarıyla güncellendi.
Akdeniz'in benzersiz lezzeti satsuma, baş döndüren kokusuyla bergamot, mutluluk veren tarçın, bolluk ve bereketin simgesi nar olmak üzere 4 farklı lezzetteki Beymen kolonya ve lokum setleri, şık ve göz alıcı sunumlarıyla bayram ziyaretlerinin gözdesi olacak.
Türk kahvesi ve bu lezzetli geleneğin tamamlayıcısı damla sakızlı lokumdan oluşan Beymen Türk kahvesi ve lokum seti, bayram ikramlarını zenginleştiriyor.

Fıstıklı ve bademli krokandan madlene, el yapımı spesiyal çikolatalardan çikolata kaplı fıstıklı lokumlara, portakal ve bademli çikolata hurma setlerine farklı gramaj alternatiflerindeki Beymen çikolata seçenekleri tercih edilebiliyor.
Beymen bayram hediye setlerinin yeni üyesi Beymen makaronlar da 6, 12 ve 24 adet olmak üzere 3 farklı ambalajında sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:34 Kaynak: AA
Ekonomi
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