Beymen'den bayrama özel hediye setleri
1 saat önce
İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)–Beymen, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi ve lokum setleri hazırladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:41 Kaynak: DHA
İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)–
Beymen, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi ve lokum setleri hazırladığını açıkladı.
Beymen'den yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi & Lokum setleri hazırlandı. Hediyelikler, fıstıklı ve bademli krokandan madlene, el yapımı spesiyal çikolatalardan çikolata kaplı fıstıklı lokumlara, gökkuşağı tonlarındaki gözalıcı renkleri, çıtır kurabiyesi arasındaki taze kremasıyla baş döndüren makaron setlerine kadar farklı alternatifler içeriyor" denildi.
DHA DIŞ ? Parkta, kendilerini uyaran kadına saldırdılar
Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı
Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi