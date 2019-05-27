Son Dakika Haberleri: Beymen'den bayrama özel hediye setleri

Beymen'den bayrama özel hediye setleri

1 saat önce

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)–Beymen, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi ve lokum setleri hazırladığını açıkladı.

Beymen'den bayrama özel hediye setleri, System.String[]

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)–

Beymen, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi ve lokum setleri hazırladığını açıkladı.

Beymen'den yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi & Lokum setleri hazırlandı. Hediyelikler, fıstıklı ve bademli krokandan madlene, el yapımı spesiyal çikolatalardan çikolata kaplı fıstıklı lokumlara, gökkuşağı tonlarındaki gözalıcı renkleri, çıtır kurabiyesi arasındaki taze kremasıyla baş döndüren makaron setlerine kadar farklı alternatifler içeriyor" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:41 Kaynak: DHA
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