Beymen'den bayrama özel hediye setleri

Beymen, Kurban Bayramı ziyaretleri için ikramlık arayışında olan tüketicilere, yeni tatlarla zenginleştirdiği çikolata, kolonya, lokum ve Türk kahvesi seti seçeneklerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, Beymen Chocolate çeşitleri ve yaz mevsimine özgü tatlarla güncellenen Beymen kolonya ve lokum setleri ile bayrama lezzet katacak.

Çikolatalı limon portakal stick'ten bitter çikolatalı portakal dilimlerine, spesiyal dolgulu çikolatalardan madlen çeşitlerine ve hurmalı çikolata setlerine yoğun ve özgün lezzetlerle zenginleşen Beymen Chocolate, farklı gramaj alternatiflerindeki lezzetleri ile satışa sunulacak.

Bayramların geleneksel ikramı kolonya ve lokuma modern bir yorum katan Beymen kolonya ve lokum setleri de yeni aroma ve notalarla güncellendi. Beymen kolonya ve şekerleme setleri, Akdeniz'in özgün lezzeti satsuma, bolluk ve bereketin simgesi nar alternatifleri ile bayram ziyaretlerinin gözdesi olacak.

Türk kahvesi ve bu lezzetli geleneğin tamamlayıcısı damla sakızlı lokumdan oluşan Beymen Türk kahvesi ve lokum seti de bayram ikramları zenginleştirecek.