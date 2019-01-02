Beymen'den Net Yüzde 50 İndirim

Beymen
'de 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen, 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında başlayan "Büyük Beymen İndirimi" ile net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunuyor.
Beymen Collection ve Academia markaları yanı sıra, Celine, Dolce Gabbana
, Balenciaga
, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler, Marni
gibi dünyaca ünlü moda markalarının 2018-2019 kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında sezon boyu favori olan tasarımlara yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı ile sahip olunabiliyor.