Beymen'den Sevgililer Günü İçin Hediye Önerileri

Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kaldı.

Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kaldı. Beymen, halen hediye arayan sevgililer için farklı hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.



Sevgililer Günü'ne kısa süre kala halen sevdiğine hediye alamayanlar için Beymen farklı bir hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu. Şirket, dileyen kişiye özel hediye danışmanlık servisi 'Beymen Gift' uzmanlarından hediye seçimleri ya da hediye mesajlarınız için yardım alabileceğini bildirirken, 14 Şubat'ta sevdiklerinden uzakta olanlara 'Beymen adrese teslim hizmeti' ile Türkiye'nin neresinde olursa hediyesini hızlı şekilde ulaştırabileceği bilgisini verdi.



Kadınlar için 14 Şubat hediye önerileri



Beymen, kadınlar için hediye önerileri olarak; ayakkabı ve çanta tutkunları için; şık ve feminen modelleri, gösterişli fiyonk ve püsküllerle süslü stilettoları, gözalıcı taş ve sim işlemeli tasarımları, hediye alternatifleri arasında yer aldığını belirtirken, Beymen Blender'daki birbirinden renkli ve eğlenceli yağmur ve kar botlarına da göz atılması gerektiğini vurguladı.



Beymen, her kadının tercihleri arasında yer alan aksesuar tutkunları için şık ve zarif tasarımlara sahip takı ve mücevherler de iyi bir hediye olabileceğini bilgisini verirken, kadınlar için göz alıcı şık şişelere sahip dünyaca ünlü parfümlerden de yardım alınabileceğini belirtti.



Ayrıca; hediye seçiminde çantasından vazgeçmeyen kadınlar için; göz alıcı clutchları, yıldızlarla zenginleşen bel çantaları, etnik desenlerin yeniden yorumladığı bohem çantaları, farklı renk ve model alternatif çantaların da göz önünde bulunabileceğini kaydetti.



Erkekler için 14 Şubat hediye önerileri



Erkekler için kadınlar kadar alternatif seçimlerin olduğunu belirten Beymen, sofistike gömlek ve polo yaka ve renkli trikoların ve önemli markaların seçkin hazır giyim koleksiyonlarının şıklığına önem veren sevgiler için iyi bir hediye olabileceğini bildirdi.



Ayrıca Beymen; önemli markaların 2019 kış koleksiyonlarında yer alan deri cüzdan, kartlık, kravat çeşitlerinin, şık el işi şapkaların, ikonik kol düğmelerinin, şık ayakkabı ve çantaların Sevgililer Günü hediye seçimi için yapabileceğini kaydetti.



Marka; Rahatlıktan vazgeçmeyen sevgiliniz için de kapüşonlu sweatshirtlerin alternatif hediye olarak alınabileceğini açıkladı. - İSTANBUL

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