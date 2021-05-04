Beymen'den yeni bayram lezzetleri

Beymen'in bayrama özel yenilenen ürünleri Beymen Chocolate ile Beymen kolonya ve lokum setleri, beymen.com.tr adresinde satışa sunuldu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimine özgü tatlarla güncellenen yeni ürünler, internet sitesinin yanı sıra Beymen uygulamasında da tüketicileri bekliyor.

Farklı lezzet ve gramajlardaki ürünleri sevdiklerine hediye etmek isteyenler için Beymen adrese teslim servisi, Türkiye'nin her yerine hızlı şekilde teslimat yapıyor.

Bayramların geleneksel ikramı kolonya ve lokumlara modern bir yorum katan Beymen kolonya ve lokum setleri, bayramda güncellendi. Portakal ve limon çiçeği aromalı kolonya ve şekerlemeler, satsuma ve nar alternatifleriyle sunuluyor. Damla sakızlı lokumdan oluşan Türk kahvesi ve lokum seti de dostlukları pekiştiriyor.

Yoğun ve özgün lezzetlerle güncellenen yeni Beymen Chocolate, çikolatalı limon portakal stick'ten bitter çikolatalı portakal dilimlerine, spesiyal dolgulu çikolatalardan madlen çeşitlerine ve hurmalı çikolata setlerine kadar farklı önerilerle sunuluyor.