Beymen'den Yeni Çanta Koleksiyonu
54 dakika önce
Beymen, yeni tasarım ve modellerle 2019 İlkbahar - Yaz sezonu çanta koleksiyonlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.
Beymen
, yeni tasarım ve modellerle 2019 İlkbahar - Yaz sezonu çanta koleksiyonlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.
Beymen'den yazılı yapılan açıklamada, "Değişim kapsamında, yeni tasarım ekibi tarafından tasarlanan Beymen Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarım detayları, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle günlük hayatınızın her anına eşlik edecek, kombinlerinizi zenginleştirecek sofistike ve zamansız modeller sunuyor. Koleksiyonda yüzde 100 deri el çantalarından retro ve çiçek detaylı crossbody'lere, süet ve deri kombinli clutchlardan fonksiyonel sırt çantalarına geniş seçenekler yer alıyor.Beymen Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nun gözde modelleri arasında yer alan ve özel bir kabartma tekniği hazırlanan B logolu çantalar ise ayarlanabilir uzun askısı ile ister omuzda, isterse çapraz kullanım seçeneği sunarken, tamamen el örgüsü kısa askısıyla el çantası olarak da kullanılabiliyor" denildi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:28 Kaynak: DHA
Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Son Dakika! Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu
Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi