Beymen'den yeni mağaza

/ (KURUMSAL HABER) – BEYMEN Club, İzmir Bornova 'da bulunan bir alışveriş merkezinde mağaza açtı.

Beymen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern, cool koleksiyonları ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora, Mayıs ayında ise Mersin Forum mağazaları açılışlarını gerçekleştiren BEYMEN Club, yeni mağazasını 29 Haziran Cumartesi günü İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan BEYMEN Club Forum Bornova, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor."

- İzmir