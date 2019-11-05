Son Dakika Haberleri: BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar
Son Dakika Ekonomi BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar

BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar

7 saat önce

BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60'lı yılların retro tasarımlarını günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturdu.

BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar, System.String[]

BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60'lı yılların retro tasarımlarını günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturdu.


BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60'lı yılların retro tasarımlarını günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturdu. Yapılan bilgilendirmede; omuz çantaları ve crossbody'lerin ağırlıkta olduğu sıcak ve doygun tonlardaki renk paletine sahip koleksiyonda; sezonun gözde tonları vişne bordosu, tarçın, ıhlamur yeşili ve toz mavinin öne çıktığı belirtildi. Yalın formlar ve minimal hatlarıyla sofistike bir etkiye sahip çantalar bu sezon da şehirli kadınların gözdelerinden olacak.


Yeni koleksiyonda yaz koleksiyonunun sevilen modeli Claudine krokodil baskılı versiyonları ve yeni mini boylarıyla yer alıyor. Amerikalı ressam Mark Rothko'nun soyut ekspresyonist tablolarındaki blok renk vurgusundan ilham alan modellerde; bitter kahve, kömür siyahı ve burgonya tonları dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı! Bilet fiyatları yarı yarıya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:50:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYMEN'den yeni sezonda retro çantalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]