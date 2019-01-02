Son Dakika Haberleri: Beymen'den Yüzde 50 İndirim Kampanyası

Beymen'den Yüzde 50 İndirim Kampanyası

1 saat önce

Beymen, 2018-2019 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarında net yüzde 50 veya paracık avantajı sunan indirim başlattıklarını duyurdu.

Beymen'den Yüzde 50 İndirim Kampanyası, System.String[]

Beymen, 2018-2019 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarında net yüzde 50 veya paracık avantajı sunan indirim başlattıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yüzde 50 indirimin Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra, dünyaca ünlü moda markalarının 2018-2019 kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında da geçerli olduğu bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Beymen, Ekonomi
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