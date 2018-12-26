Son Dakika Haberleri: Beymen'e Anlamlı Ödül

Beymen'e Anlamlı Ödül

1 saat önce

Beymen, Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Beymen'e Anlamlı Ödül, System.String[]
Beymen, Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri", 25 Aralık 2018 Salı günü Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan buluşmanın son bölümünde, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen Perakendede Büyüme Ödülleri ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Törende, 2017 yılında 1,3 milyar lira ciro elde ederek, "Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü"nün sahibi olan Beymen'in ödülünü Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:13 Kaynak: AA

Aralık, Türkiye, Beymen, Ekonomi
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