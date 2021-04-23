Beymen Grup'tan AÇEV'in "okuyan bir gelecek" projesine 23 Nisan'da anlamlı destek - Son Dakika

Beymen Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) "Okuyan Bir Gelecek" projesini destekleyerek, kitabı olmayan çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Beymen Grup açıklamasına göre, Beymen Grup'un verdiği destekle daha da güçlenen AÇEV "Okuyan Bir Gelecek" projesi, çocuklara eşit bir fırsat sunarak, daha yaratıcı ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için öğrenme ortamlarını kitaplarla zenginleştirmeyi amaçlıyor.

28 yıldır potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için çocukları ve çevrelerini destekleyen AÇEV'in daha fazla çocuğu kitaplarla buluşturmak için hayata geçirdiği "Okuyan Bir Gelecek" kampanyası için oluşturulan dijital platformda ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar kitaplara ses verirken, ünlü sanatçı Fazıl Say da kendi bestelerini ve dünyaca ünlü klasik eserleri yorumlayarak okumalara eşlik ediyor.

Çocukları nitelikli kitaplarla ve farklı yayınevleriyle tanıştırmayı, yetişkinleri ise çocukların dil gelişimini destekleyecek şekilde kitap okuma üzerine bilinçlendirmeyi hedefleyen proje, yapılan bağışlar ile evinde çocuk kitabı olmayan binlerce çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlıyor.

"AÇEV'e teşekkür ediyorum"

Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde AÇEV'in "Okuyan Bir Gelecek" projesini, desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Beymen Grup olarak bu değerli günde 23 Nisan'ın ruhuna çok uygun olduğunu düşündüğümüz 'Okuyan Bir Gelecek' projesini destekleyerek AÇEV'in yanında yer aldığımız için mutluyuz. Kendilerini iyi ifade edebilen, hayal gücü geniş, başarılı ve yaratıcı bireyler olmaları yolunda çocuklara ışık olacak bu kıymetli projeye hayat veren AÇEV'e teşekkür ediyor, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de beş yaş altı çocukların yüzde 71'inin evinde üçten az çocuk kitabı bulunduğunu ya da hiç kitap olmadığını belirten AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı "Beş yıldır sürdürdüğümüz 'Okuyan Bir Gelecek' projesini, dijital platforma taşıyarak hem ailelere ilham vermeyi, hem de evinde kitap olmayan çocukları kitaplarla tanıştırmayı hedefliyoruz. 100 bin çocuğa resimli hikaye kitapları, çocuk dergisi, resim defteri ve boya setinden oluşan setimizi ulaştırmayı hedeflediğimiz projeye herkesin katkılarını bekliyor, projemizi destekleyen Beymen Grup'a teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.