Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı - Son Dakika

Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı

01.04.2021 10:41
Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı, System.String[]

Beymen Grup, modern ve fonksiyonel bakış açısıyla tasarlanan ve en ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış Planet B Studios yatırımını devreye aldı.

Beymen Grup, modern ve fonksiyonel bakış açısıyla tasarlanan ve en ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış Planet B Studios yatırımını devreye aldı.

Beymen Grup açıklamasına göre, moda dünyasına yön veren Beymen Grup, sektördeki yatırımlarını 2021 yılında da sürdürüyor. Beymen Grup'un bu yılki önemli yatırımlarından biri olan Planet B Studios açıldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, grubun ilham veren dünyasını yansıtan, geleceğin sanatçılarına, moda tasarımcılarına ve fotoğrafçılarına kendilerini ifade edecekleri alanlar sunan, farklı etkinlik ve workshoplara ev sahipliği yapacak Planet B Studios, moda başkentlerinde sanat ve modayı buluşturan stüdyo ortamını Türkiye'ye taşıyor.

Modern ve fonksiyonel bakış açısıyla tasarlanan ve en ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış Planet B Studios, iki ayrı katta yaklaşık 2 bin metre karelik alan üzerine kurulu, farklı büyüklükte toplam 12 stüdyodan oluşuyor.

Yalın ve modern mimarisi ile dikkat çeken Planet B Studios'un giriş katındaki iki katı birbirine bağlayan etkileyici galeri boşluğu, gün ışığının mekana yayılmasını sağlıyor.

Yapının geneline hakim olan doğal beton, epoksi ve demir kullanımı endüstriyel yalınlığı vurgularken, mekana gelişmiş bir yapısal bütünlük ve estetik katıyor. Açık tavan uygulamaları ise doğal görünümü tamamlıyor.

"Sektöre artı değer katacağına inanıyoruz"

Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, modaya yön veren yatırımlar ile yarım asırdır sektörde pek çok ilke imza atmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Planet B Studios, dijitalleşen iş yapış şekli için güzel bir örnek. En ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donattığımız stüdyolarımızda, Beymen Grup bünyesindeki tüm markalarımızın geniş ürün seçeneklerini daha kaliteli ve zengin görsel dünyaya taşıyarak, tüm e-ticaret sitelerimizin içerik üretimine çeviklik ve hız kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Planet B Studios'nun ev sahipliği yapacağı iş birliktelikleri ve projeler ile hem bugünün, hem de geleceğin modasını şekillendireceğine ve sektöre artı değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, Beymen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı - Son Dakika


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