Son Dakika Haberleri: Beymen Hilltown Karşıyaka açıldı
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Beymen Hilltown Karşıyaka açıldı

1 saat önce

Beymen, yeni mağazası Beymen Hilltown Karşıyaka'yı İzmir'de açtı.

Beymen Hilltown Karşıyaka açıldı, System.String[]

Beymen, yeni mağazası Beymen Hilltown Karşıyaka'yı İzmir'de açtı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında moda severlerle buluşturan Beymen, yeni mağazasını İzmir'in yeni cazibe merkezi Hilltown Karşıyaka'da açtı.

Beymen Hilltown Karşıyaka bin 353 metrekarelik bir alanda iki katıyla hizmet verecek. İlk katında dünyaca ünlü markaların kadın hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturuyor.

Mağazanın ikinci katında ise erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta koleksyonları yer alıyor.

Karşıyaka, Türkiye, Beymen, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:41 Kaynak: AA
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