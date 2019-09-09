Son Dakika Haberleri: Beymen Metropol İstanbul açıldı
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Beymen Metropol İstanbul açıldı

1 saat önce

Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı.

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Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturan Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u Anadolu Yakası'nda bulunan Metropol İstanbul AVM'de açtı.

Bin 210 metrekarelik alanda hizmet veren Beymen Metropol İstanbul'da, dünyaca ünlü markaların kadın-erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.

Beymen Metropol İstanbul, uzman ekibiyle her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verecek.

Anadolu Yakası, İstanbul, Beymen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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