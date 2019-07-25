Son Dakika Haberleri: Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor
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Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor

3 dakika önce

Beymen Nişantaşı, yeni çocuk departmanı ile çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor.

Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor, System.String[]
Beymen Nişantaşı, yeni çocuk departmanı ile çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor.
Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Nişantaşı, yeni açılan çocuk departmanı ile dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle bir araya getiriyor.
Yeni açılan çocuk bölümü, Prada, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Kenzo, Marc Jacobs, Moncler, Our Generation, Polo Ralph Lauren, Princess Baby, Skechers ve Toms'un aralarında yer aldığı ünlü markaların birbirinden canlı renk ve desenlerdeki tişörtten ayakkabıya, elbiseden eşofman takımlarına ve mayolara uzanan tasarımlarıyla 0-12 yaş grubu çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Beymen Nişantaşı Kids markaları şöyle:
"Adidas, Agatha Ruiz de La, Prada, Balenciaga, Billieblush, Carrement Beau, Dolce & Gabbana, Dou Dou, Fiji, Havaianas, Ikks, Kenzo, Marc Jacobs, Molo, Moncler, Nessi Byrd, Nike, Our Generation, Polo Ralph Lauren, Princess Baby, Skechers, Sunnylife, The White Brand, Toms, Wild & Gorgeous."
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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