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Beymen özel dikim günleri başlıyor

1 saat önce

Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 14 Eylül-25 Ekim'de düzenlenecek Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne davet ediyor.

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Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 14 Eylül-25 Ekim'de düzenlenecek Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne davet ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü terziler Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'nde bir araya gelecek.

Özel dikimin önde gelen dünyaca ünlü sartorial markaları Corneliani, Isaia, Zegna, Santoni, Bontoni, Kiton'nun yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleşecek.

Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.

Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.

Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri ile ilgili detaylı bilgi ve randevu "(0212) 444 4 700" numaralı Beymen Özel Müşteri ilişkileri hattından alınabiliyor.

Beymen, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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