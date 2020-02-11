Beymen Özel Dikim Günleri başlıyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 17 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri düzenlediğini duyurdu.



Dünyaca ünlü terzilik markaları Kiton, Zegna, Santoni, Corneliani, Bontoni'nin yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleşecek. Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.



Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.



Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri şöyle;



İstanbul



13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen İstinyePark



13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen Zorlu



20 Şubat Perşembe Zegna - Beymen Zorlu



29 Şubat Cumartesi Santoni- Beymen İstinyePark



7 Mart Cumartesi Beymen - Beymen Zorlu



8 Mart Pazar Beymen - Beymen Suadiye



12 Mart Perşembe Corneliani - Beymen Suadiye



14 Mart Cumartesi Bontoni - Beymen İstinyePark



17 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Metropol



18 Mart Çarşamba Beymen Collection - Beymen Nişantaşı



20 Mart Cuma Beymen Collection - Beymen Aqua Florya



21 Mart Cumartesi Beymen Collection - Beymen İstinyePark



4 Nisan Cumartesi Beymen Collection - Beymen Akasya



İzmir



9 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Konak Pier



10 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Hılltown İzmir



11 Mart Çarşamba Corneliani - Beymen Konak Pier



Ankara



12 Şubat Çarşamba Kiton - Beymen Kavaklıdere



17 Şubat Pazartesi Zegna - Beymen Kavaklıdere



18 Şubat Salı Zegna - Beymen Kavaklıdere



18 Şubat Salı Zegna - Beymen Armada



28 Şubat Cuma Santoni - Beymen Armada



23 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Kavaklıdere



24 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Armada



30 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Panora



Adana



19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Adana



4 Mart Çarşamba Beymen - Beymen Adana



Bursa



1 Nisan Çarşamba Beymen Collection - Beymen Bursa



Mersin



19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Mersin



5 Mart Perşembe Beymen - Beymen Mersin - İSTANBUL