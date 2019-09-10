Son Dakika Haberleri: BEYMEN özel dikim günleri düzenliyor
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BEYMEN özel dikim günleri düzenliyor

1 saat önce

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri düzenliyor.

BEYMEN özel dikim günleri düzenliyor, System.String[]

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri düzenliyor.


BEYMEN, kişiselleştirilmiş stili tercih edenler için 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında özel dikim günleri düzenliyor. Yapılan bilgilendirmede; özel dikimin önde gelen dünyaca ünlü markaları Corneliani, Isaia, Zegna, Santoni, Bontoni, Kiton'nun yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleştirileceği belirtildi.


Bu özel hizmetten yararlanarak sipariş vermek isteyenler, BEYMEN mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak. Özel dikim günleri ile ilgili detaylı bilgi için, BEYMEN Özel Müşteri ilişkileri hattından irtibat kurulabilecek.


BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri; 14,18,19, 20, 21, 24, 27, 28 Eylül ve 3, 4, 5,11,12 Ekim'de İstanbul'da; 16, 17, 25, 27, 30 Eylül ve 1, 2 Ekim'de Ankara'da; 24, 25 Ekim'de İzmir'de; 9 Ekim'de Adana'da, 17 Ekim'de Bursa'da ve 8 Ekim'de de Mersin gerçekleşecek. - İSTANBUL

Beymen, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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