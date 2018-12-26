Son Dakika Haberleri: Beymen 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün Sahibi Oldu

Beymen 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün Sahibi Oldu

1 saat önce

Türkiye moda sektörünün yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önemli isimleri arasında yer alan Beymen, 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Beymen 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün Sahibi Oldu, System.String[]
Türkiye moda sektörünün yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önemli isimleri arasında yer alan Beymen, 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri, 25 Aralık 2018 Salı günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan buluşmanın son bölümünde, gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen 'Perakendede Büyüme Ödülleri' ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Törende, 2017 yılında 1,3 milyar TL ciro elde ederek, 'Türkiye'nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi olan Beymen'in ödülünü Beymen Ceo'su Elif Çapçı aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: İHA

Aralık, İstanbul, Beymen, Türkiye, Ekonomi
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