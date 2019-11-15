Beymen, yeni mağazaları ile büyümeye devam ediyor

Lüks perakende markası Beymen yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor. 900'ü aşkın dünya markasının koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturan marka, yeni mağazası Adana'da yeni açılan 01 Burda alışveriş merkezinde açtı.

Adana'nın yeni cazibe merkezinde bin 650 metrekarelik bir alanda hizmet veren mağazada iç ve dış tasarımıyla dikkat çeken mağazanın erkek bölümünde özel bir VIP alan bulunuyor.

Dünyaca ünlü markaların kadın- erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar, parfüm koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.