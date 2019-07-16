Son Dakika Haberleri: Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı
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Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı

3 saat önce

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı.

Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı, System.String[]
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Çevrecilik Milliyetçiliktir" projesi kapsamında Beynam Ormanı'na gelen gençler, farkındalık oluşması amacıyla geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik ve poşet atıkları temizledi.
Gençlerin örnek davranışı, çevredekilerden takdir topladı.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yasin Dinçer, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Anadolu ormanlarının son mirası olan Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yaptık." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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