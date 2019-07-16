Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı
3 saat önce
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:55 Kaynak: AA
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Çevrecilik Milliyetçiliktir" projesi kapsamında Beynam Ormanı'na gelen gençler, farkındalık oluşması amacıyla geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik ve poşet atıkları temizledi.
Gençlerin örnek davranışı, çevredekilerden takdir topladı.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yasin Dinçer, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Anadolu ormanlarının son mirası olan Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yaptık." dedi.
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararını ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması