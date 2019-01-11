Beyni ve Hafızayı Yok Eden Bu Yiyecekleri Her Gün Yerken Dikkat Edin...

Beyin sahip olduğumuz en gelişmiş araçtır ve vücudumuzda sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organdır.

Beyin sahip olduğumuz en gelişmiş araçtır ve vücudumuzda sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organdır. Fizyolojik olarak da vücudun diğer organlarının merkezi kontrolünü sağlayan beyin vücudumuzun kalple birlikte en hayati organlarından biridir. Bu yüzden beyne gereken önemi vermeli ve dikkat etmeliyzi. Eminiz bu videomuzda bu konuda size iyi bir yol gösterici olacaktır. İşte karşınızda beyne zarar veren gıdalar.

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