Beynimizi Küçük Duruma Düşürecek 12 Perspektif Fotoğraf

Perspektif fotoğraflar beynimize oynadığı minik oyunlarla dikkatimizi tam vermedikçe bizi yanıltabiliyor. Perspektif fotoğraf çekimi bu yönüyle oldukça farklı bir sanat konumunda. Küçük bir şeyi büyültebilir hatta yönünü değiştirerek kafaları karıştırabilirsiniz. İşte 12 perspektif fotoğraf örneğiyle ufak bir beyin oyununa çıkalım:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-