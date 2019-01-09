Son Dakika Haberleri: Beynimizi Küçük Duruma Düşürecek 12 Perspektif Fotoğraf

Beynimizi Küçük Duruma Düşürecek 12 Perspektif Fotoğraf

7 dakika önce

Perspektif fotoğraflar beynimize oynadığı minik oyunlarla dikkatimizi tam vermedikçe bizi yanıltabiliyor.

Beynimizi Küçük Duruma Düşürecek 12 Perspektif Fotoğraf, System.String[]
Perspektif fotoğraflar beynimize oynadığı minik oyunlarla dikkatimizi tam vermedikçe bizi yanıltabiliyor. Perspektif fotoğraf çekimi bu yönüyle oldukça farklı bir sanat konumunda. Küçük bir şeyi büyültebilir hatta yönünü değiştirerek kafaları karıştırabilirsiniz. İşte 12 perspektif fotoğraf örneğiyle ufak bir beyin oyununa çıkalım:

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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:47 

Kültür Sanat
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