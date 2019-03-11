Beyninde Ödem Oluşan Hasta, Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
24 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda beyninde ödem oluşan ve hayati tehlikesi bulunan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda beyninde ödem oluşan ve hayati tehlikesi bulunan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ekinözü
'nden tedavi için Malatya
'ya gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, geçtiğimiz hafta Kayseri-Malatya karayolunda kargo kamyonu ile çarpışmış ve kazada Ortaören Mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ile oğlu yaşamını yitirmişti. Aynı araçta bulunan ve kazayı hafif yaralı olarak atlatan 55 yaşındaki Kılınç, olaydan birkaç gün sonra rahatsızlandı. Elbistan Devlet Hastanesi
'ne başvuran Kılınç'ın beyninde ödem oluştuğu belirlendi. Kılınç'ın sağlık durumunun ciddi olması üzerine Sağlık Bakanlığı
ile irtibata geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki piste inen ambulans helikopter, 55 yaşındaki hastayı alarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Kılınç'ın tedavisinin burada devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:15 Kaynak: İHA
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