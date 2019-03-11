Son Dakika Haberleri: Beyninde Ödem Oluşan Hasta, Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Beyninde Ödem Oluşan Hasta, Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda beyninde ödem oluşan ve hayati tehlikesi bulunan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Beyninde Ödem Oluşan Hasta, Ambulans Helikopterle Sevk Edildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda beyninde ödem oluşan ve hayati tehlikesi bulunan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ekinözü'nden tedavi için Malatya'ya gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, geçtiğimiz hafta Kayseri-Malatya karayolunda kargo kamyonu ile çarpışmış ve kazada Ortaören Mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ile oğlu yaşamını yitirmişti. Aynı araçta bulunan ve kazayı hafif yaralı olarak atlatan 55 yaşındaki Kılınç, olaydan birkaç gün sonra rahatsızlandı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvuran Kılınç'ın beyninde ödem oluştuğu belirlendi. Kılınç'ın sağlık durumunun ciddi olması üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki piste inen ambulans helikopter, 55 yaşındaki hastayı alarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Kılınç'ın tedavisinin burada devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
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