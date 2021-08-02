Beyninde tümör oluşan 2 çocuklu kadın yardım bekliyor - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan 2 çocuk annesi Halime Duman 3 yıl önce beyninde oluşan tümör nedeniyle duyma ve denge kaybı yaşadı, görme yetisini kaybetti, yürüyemedi. Geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından İstanbul'a gelen Duman'ın eski sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar tekrar beyin sapı implant ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Görme ve işitme yetisi kaybolduğu için eşi Halime Duman'ın bedeni üzerine dokunarak yazdığı harfler sayesinde iletişim kuran Emrah Duman ise 110 bin lira tutan ameliyat masrafları için hayırseverlerden yardım beklediğini belirtti.

Sivas'ta ailesiyle yaşayan 2 çocuk annesi, 35 yaşındaki Halime Duman hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. 2018 yılında yaşadığı işitme kaybının ardından doktora gitti. Yapılan tetkiklerin ardından kadının beyninde tümör olduğu belirlendi ve Nörofibromatosis Tip 2 (NF2) teşhisi konuldu. Nisan 2018'de Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat olan Duman, takılan tüplerde kayma yaşanması nedeniyle Adana'da ikinci ameliyatını oldu. Bunun üzerine Halime Duman denge kaybı yaşamaya başladı ve görme yetisinde bozulmalar meydana geldi. 2020 yılında tekrar Adana'ya gelen Duman, beynindeki tümörün büyümesinin ardından takılan tüplerin çıkarılması için 3'üncü kez ameliyat geçirdi. Durumu git gide kötüleşen Duman, son olarak İstanbul Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye getirildi ve burada beynindeki tümör alındı. Emrah Duman, eşi Halime Duman'ın işitme ve görme yetisinin geri gelmesi için oldukça masraflı olan beyin sapı implantı ameliyatını Ankara Hacettepe Hastanesi'nde olması gerektiğini söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi. Halime Duman'ın tedavi masraflarının cihaz ile toplam 110 bin lira olduğu öğrenildi.

EŞİYLE DOKUNARAK İLETİŞİM KURUYOR

Emrah Duman, hastanede tedavi gören eşinin yanından bir an olsun ayrılmazken, görme ve işitme yetisi kaybolan Halime Duman, sadece eşinin bedeni üzerine dokunarak yazdığı harfler sayesinde iletişim kurabiliyor. Eşiyle bu şekilde konuşan kadın, bir an önce iyileşerek eskisi gibi görüp, duymayı istediğini söyledi.

"EŞİMİN DUYMASINI DA GÖRMESİNİ DE İSTİYORUZ"Emrah Duman, "Eşimin bir an evvel duymasını, görmesini istiyoruz. Yaklaşık 8-9 ay öncesine kadar iyi kötü yürüyebiliyordu. 'İnşallah 1 aya kadar yürüyecek' dediler. Beyin ameliyatı geçirdi. Beyin cihazı almamız gerekiyor. Yalnız çok masraflı. 1 senedir çok uğraşıyoruz. Kredi çektik bir şekilde ayarlayamaya uğraşıyoruz. Gücümüz yetmiyor uzun süreli bir tedavi olacak. Eşimin duymasını da görmesini de istiyoruz. Çünkü çocuklar artık dayanamıyor. Eşim NF2 hastası. Zamanla bir işitme kaybımız vardı. Sene 2018'de bir ameliyat yaptırdık, köklar implant ameliyatı. O ameliyattan sonra eşimin görmesi de kaybolmaya başladı. Denge kaybı da başladı. O andan itibaren hayatı felç oldu. 10 ay önce ışın tedavisi yaptırmıştık. O zaman işitme cihazımız vardı. İyi kötü duyuyordu. Eşim kendisi özellikle büyük harflerle sırtına yazarak konuşalım dedi, iletişime başladık. Buraya getirdim, ameliyat yaptırdım. İnşallah bundan sonra işitmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Balcalı Hastanesi'nde ikinci bir ameliyat gerekmişti. Tüp kaydı dendi bize. Biz de tamam dedik, ikinci ameliyattan sonra düzeni bozuldu" dedi. Pazartesi günü İstanbul'a geldiklerini söyleyen Duman, "Bedenine yavaş yavaş büyük harflerle yazarsam anlıyor. Bazen ister istemez kendi de üzülüyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Dışarı çıksam bile sesleniyor hemen geri geliyorum. Çocuklar Sivas'ta. Gittiğimiz zaman yanında duruyorlar. Geçen kamerayla görüştürdüm, ağladılar" diye konuştu.

"SADECE CİHAZA 95 BİN LİRA İSTEDİLER"Eşinin durumunun iyiye gitmediğini belirten Duman, "Ankara Hacettepe Hastanesi'nde ameliyat sırasına girdik ama bir türlü ilerleme olmadı. Yaklaşık 9 ay oldu. Yazı yazıyoruz gönderiyoruz, bir cevap gelmiyor. Firma ile devlet anlaşamamış. Cihaz çok yüksek bir meblağ olduğu için gücümüz yetmiyor. Beyin sapı implant ameliyatı olacak. Sadece cihaza 95 bin lira istediler. Gücümüz yetmiyor, kredilerle uğraşıyoruz bir taraftan. İnşallah bize bir yardım eden olur. Eşimin sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Ailecek bekliyoruz şu an. Doktorlarımız da yardımcı olursa görmesini de sağlarlar duymasını da." ifadelerini kullandı.

