Beyninde tümör tespit edilen tecrübeli oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım

Deliha ve Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran 51 yaşındaki Hülya Duyar, geçtiğimzi günlerde bir reklam çekimi için Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçti. Ancak usta oyuncu çekimlerde bayılınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra tatile çıkan oyuncu, ikinci kez bayıldı. 51 yaşındaki isim, yapılan kontrollerden sonra beyninde tümör tespit edildi.

"REKLAM ÇEKİMİNDE KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Hastalığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT OLACAĞIM"

Herkesin kendisi için telaşlandığını söyleyen Hülya Duyar, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" dedi.